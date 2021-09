I PEARL JAM SUONANO I BRANI DI “GIGATON” PER LA PRIMA VOLTA DAL VIDEO NEL PRIMO LIVE IN 3 ANNI

I PEARL JAM SUONANO I BRANI DI “GIGATON” PER LA PRIMA VOLTA DAL VIDEO NEL PRIMO LIVE IN 3 ANNI

Sabato sera i Pearl Jam si sono esibiti al festival Sea.Hear.Now Festival, ad Asbury Park, New Jersey, per quello che è stato il primo concerto della band in circa 3 anni.

Nonostante Vedder e soci si erano già ritrovati insieme l’anno scorso per suonare “Dance Of The Clairvoyants”, singolo dell’ultimo disco, in occasione di un evento benefico, questa è la prima volta che la band suona gran parte di “Gigaton” uscito nel marzo del 2020.

Tra le tracce suonate “Quick Escape”, “Seven O’Clock”, “Never Destination”, “Superblood Wolfmoon” e “Take The Long Way” alle quale si aggiunge anche una cover di Bruce Springsteen “My City Of Ruins”.

Guarda i video della serata, che segna anche il debutto, come turnista dei Pearl Jam, dell’ex Red Hot Chilli Peppers Josh Klinghoffer: