EP: SUBZERO FUN

A giudicare da questo EP possiamo dire che anche in Francia lo shoegaze se la sta passando decisamente bene, come accade in Italia. Non avevo mai approfondito abbastanza il discorso con i parigini Subzero Fun (attivi dal 2015) e faccio mea culpa perchè in realtà i 4 brani appena usciti su questo “ZU4” EP sono micidiali.

ZU4 by Subzero Fun

“Never Down” è apertura trionfale, distorta e sporca ci coinvolge con un una cavalcata sonica, con bordate noise che entrano dirompenti con un riff trionfale. Rumore e melodia, come piace a noi. “This Town” ha ancora questo basso rumoroso che riempie il suono, mentre l’ipnosi rumorosa della canzone si disvela alle nostre orecchie. Che bella “Black”, magistralmente sostenuta da una ritmica cangiante, ha un piglio quasi alla Black Rebel Motorcycle Club, mentre “Everybody” va subito in crescendo, svilppandosi quasi come una jam session in cui la band si lascia andare tra aperture e momenti più raccolti ma sempre pulsanti.

Ottimo lavoro!

