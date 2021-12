NICOLAS MICHAUX

Tracklist

Amour Colère

1.Harvesters

2. A Nouveau

3. Enemies

4. Parrot

5. Amour Colère

6. Une Seconde Chance

7. Factory Town

8. Cancer

9. Nos Retrouvailles

10. Every Word



Les Chutes

1. Amusement Park

2. Weary Sailors

3. Harvesters - Alternate version

4. Nos Retrouvailles - Demo

5. Inauguration

6. Amour Colère - Live at the Free House

7. Parrot - Live at the Free House

8. Enemies - Live at the Free House

9. De La Fortune

10. Choming Out