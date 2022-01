SI RIVEDE AVRIL LAVIGNE: ANNUNCIO NUOVO ALBUM E SINGOLO

Avril Lavigne ha annunciato il suo settimo album, “Love Sux”, via DTA ed Elektra Records. Per celebrare la notizia, Lavigne ha anche rilasciato il secondo singolo dell’album, una collaborazione con blackbear intitolata “Love It When You Hate Me”.

Il disco arriverà il 25 febbraio e, a quanto dicono le note stampa, sarà un ritorno al suono pop-punk sfacciato, brillante e monello che la superstar canadese ha contribuito a creare negli anni 2000 con i suoi classici come “Complicated”, “Sk8er Boi”, “Girlfriend” e altri.

Oltre a blackbear, “Love Sux” sarà caratterizzato dalle apparizioni di Machine Gun Kelly (“Bois Lie”) e Mark Hoppus (“All I Wanted”), oltre a Travis Barker già presente nel singolo “Bite Me”.

Tracklist:

01. Cannonball

02. Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly)

03. Bite Me

04. Love It When You Hate Me (feat. blackbear)

05. Love Sux

06. Kiss Me Like the World Is Ending

07. Avalanche

08. Déjà Vu

09. F.U.

10. All I Wanted (feat. Mark Hoppus)

11. Dare to Love Me

12. Break of a Heartache