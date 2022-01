THE WEATHER STATION: SESTO LP A MARZO. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “ENDLESS TIME”

Il suo bellissimo quinto LP, “Ignorance“, era uscito solamente lo scorso febbraio, ma ora The Weather Station è già pronta a pubblicare il suo successore.

Il nuovo lavoro della musicista e attrice di Toronto, che contiene dieci nuove canzoni, si chiama “How Is It That I Should Look At The Stars” (pre-order) e vedrà la luce il prossimo 4 marzo via Fat Possum Records.

Il nuovo disco viene descritto come il “compagno” di “Ignorance”, visto che i brani sono stati scritti nello stesso periodo.

“Quando ho scritto “Ignorance, è stato un periodo di intensa creatività,+ e ho scritto più canzoni di quante ne avessi mai scritte in vita mia. Le canzoni destinate ad essere sull’album erano chiare fin dall’inizio, ma mentre continuavo il mio percorso di scrittura, continuavano ad apparire canzoni che non avevano posto nell’album che avevo immaginato. Canzoni che erano semplici, pure; quasi ingenue. Canzoni che parlavano di molte delle stesse domande e realtà di “Ignorance”, ma in un modo più interno e riflessivo. Così ho cominciato a immaginare “How Is It That I Should Look At The Stars”, un tranquillo, strano album di ballate. L’ho immaginato non come un seguito di “Ignorance”, ma piuttosto come un pezzo di accompagnamento; la luna del suo sole”, ha spiegato The Weather Station del nuovo album.

Intanto Tamara Lindeman ha giàcondiviso un primo estratto, l’evocativo “Endless Time”, che è accompagnato da un video diretto da lei stessa.

Dice la canadese del nuovo pezzo: “A Toronto, vivo in un mondo di abbondanza travolgente; frutta e verdura fresca che arriva tutto l’anno dal Cile, dalla California, dalla Malesia. Un giorno, stando fuori da una bancarella di frutta del quartiere, mi sono trovata a chiedermi come avrei guardato indietro a questo periodo dal futuro; se un giorno l’avrei ricordato come un periodo di abbondanza e ricchezza che non ho compreso appieno in quel momento e mi sono chiesta come mi sarei sentita a stare sulla soglia del cambiamento. Mi chiedevo anche se non fossimo già lì. La canzone è stata scritta molto prima della pandemia, ma quando l’abbiamo registrata, l’11 marzo 2020, ha cominciato a sembrare stranamente preveggente. Il giorno in cui è stata registrata era veramente la fine di un tempo infinito e, come sempre, non so come la canzone sapesse. In qualche modo, la musica cattura quell’instabilità; è senza terra e diafana, galleggia e va alla deriva”.

“How Is It That I Should Look At The Stars” Tracklist:

1. Marsh

2. Endless Time

3. Taught

4. Ignorance

5. To Talk About

6. Stars

7. Song

8. Sway

9. Sleight Of Hand

10. Loving You