WOLF ALICE, LIVE IN ITALIA A NOVEMBRE 2022 AL FABRIQUE DI MILANO

La band londinese dei Wolf Alice farà tappa in Italia per il prossimo tour per un unico appuntamento fissato a venerdì 25 novembre 2022 al Fabrique di Milano.

I biglietti sono disponibili già da ora su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Dopo aver calcato i palchi più prestigiosi di tutto il mondo, tra cui il Pyramid Stage al Glastonbury Festival ed a quattro anni dallo loro apparizione all’I-Days Festival e a Firenze Rocks, il quartetto inglese torna dunque in Italia per promuovere il terzo album, “Blue Weekend”, uscito lo scorso giugno 2021.

Mi ricordo St. Vincent che diceva qualcosa riguardo a quando diventi anziano e realizzi quanto hai provato a lungo a non scrivere canzoni che fossero solo le tue preferite. Quando sei giovane pensi ‘ Ho bisogno di provare alla gente che conosco tutti gli accordi e che la struttura è assurda!’ E poi quando sei più vecchio pensi ‘ Voglio solo scrivere una canzone che vorrei al mio funerale’. Così ironizza Ellie Roswell, front-girl della band.