TRACK: VOTIVA LUX (FEAT MARK GARDENER) I Need To Breathe

Chi si rivede. Il nome Votiva Lux non certo nuovo nella scena indie italiana, ma sicuramente si rischiava un po’ di perdere le loro tracce, complice la lunga pausa che la band si è presa. Eppure a volte basta avere un po’ di pazienza per esser ripagati a dovere. I Votiva Lux sono tornati e insieme a loro c’è un nome decisamente altisonante, che non si occupa solo di mixare un paio di nuovi brani (è in arrivo un EP innestate): Mark Gardener dei Ride ha, infatti, scritto e cantato con la band e il suo primo contributo è decisamente interessante.

I Need To Breathe (feat. Mark Gardener) by Votiva Lux

“I Need To Breath” è un pezzo tirato e incalzante che viene nobilitato proprio dalla voce di Mark, mentre le chitarre graffiano e il ritmo è decisamente sostenuto. Se questo doveva essere un biglietto da visita intrigante, beh, assicuriamo che la missione è compiuta!

