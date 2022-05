Anima controcorrente per eccellenza, Federico Fiumani rispolvera i Diaframma a sei anni da “L’Abisso” con un ventunesimo disco in uscita il ventinove aprile in formato CD, in vinile il sei maggio e sulle piattaforme digitali a metà maggio. Una scelta di campo precisa che vuole privilegiare un ascolto più approfondito rispetto al fin troppo tipico mordi e fuggi che poco piace e ancor meno si adatta alla poetica di Fiumani, al suo modo di vedere il mondo.

Nove brani segnati dalla perdita della madre, spunto doloroso per indagare la complessità dei rapporti familiari raccontati nel singolo “Coperte tumorali” che non cerca assoluzioni con le sue chitarre rocciose e la vis polemica potentissima ma rivendica la necessità di superare i contrasti accettando gli errori senza dover perdonare. Un tema, quello del passato che ritorna inesorabile, presente anche in “La Tua Morte” e nel brano che dà il titolo all’album dove Fiumani si conferma autore di testi scomodi e onesti, carico a volte di rimpianti come nella melodica “Volenteroso”.

Non di sola autobiografia è fatto questo nuovo lavoro. C’è spazio inevitabilmente anche per il sesso come antidoto alla vita grigia, “It’s Rocco Time” … again … verrebbe da dire ricordando “Le auto di notte” di qualche tempo fa. “Il Sesso E’ Nella Testa” diventa un dialogo stile “Io e lui” di Moravia in chiave meno comica e più rabbiosa che traveste e ribalta luoghi comuni spianando la strada alla solitudine dell’attore porno protagonista della traccia finale, che tra riverberi e distorsioni sfiora il flusso di coscienza.

“Ora” è l’ago della bilancia, il momento di fare nuovamente i conti con se stessi, urgente ma anche pieno di una serenità scanzonata e letale, quella de “I Giorni Belli” e di “Mite Sarò” che Fiumani aveva da tempo nel cassetto senza mai riuscire a finire. I Diaframma resistono, rivendicano il diritto al dubbio in un mondo che propaganda certezze assolute, mettendo sul piatto un disco non incendiario né rivoluzionario ma coriaceo e tenace.

Credit Foto: Elena Elisabetta D’Anna Olivares