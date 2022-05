BLACK MIDI: IL NUOVO ALBUM ARRIVA A LUGLIO. INTANTO ECCO IL VIDEO DI “WELCOME TO HELL”

I black midi – il trio inglese composto da Geordie Greep (chitarra, voce), Cameron Picton (basso, voce) e Morgan Simpson (batteria) – annunciano il loro terzo album, “Hellfire”, in uscita il 15 luglio su Rough Trade Records (pre-order). In concomitanza con l’annuncio, condividono il video di “Welcome To Hell”. Scritto in isolamento a Londra dopo l’uscita di “Cavalcade” dello scorso anno, “Hellfire” a quanto ci dicono le note stampa, si basa sugli elementi melodici e armonici del suo predecessore, mentre espande la brutalità e l’intensità del debutto, “Schlagenheim“. Come lo descrive Greep: “Se Cavalcade era un dramma, ‘Hellfire’ è come un epico film d’azione” che scava in temi sovrapposti di dolore, perdita e angoscia“.

Mentre le storie di “Cavalcade” erano raccontate in terza persona, “Hellfire” è presentato in prima persona e racconta le storie di personaggi moralmente sospetti. Ci sono monologhi drammatici diretti, che si appellano ostentatamente al nostro degradato senso di giusto e sbagliato. Non si è mai sicuri se ridere o essere inorriditi.

“Hellfire” Tracklist

1. Hellfire

2. Sugar/Tzu

3. Eat Men Eat

4. Welcome To Hell

5. Still

6. The Race Is About To Begin

7. Dangerous Liaisons

8. The Defence

9. 27 Questions

