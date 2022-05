VIDEO: WHY BONNIE 90 in November

Se il buongiorno si vede dal mattino, beh, ci aspettiamo grandi cose dai Why Bonnie che annunciano il debut album “90 In November” (in uscita il 19 agosto) con una ispiratissima title-track ,che si muove avvolgente e melodica su splendidi territori dream-folk, per poi incalzare con frangenti più rumorosi, in un saliscendi musicale ed emotivo di splendida intensità.

Una band che ci piace tantissimo e che siamo molto felici di ritorvare in ottima forma…

