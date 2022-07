VIDEO: CIEL -BABY DON’T YOU KNOW

Tornano a farsi sentire i Ciel, che annunciano un nuovo EP, “Not In The Sun, Nor In The Dark”, in uscita il prossimo 7 ottobre via Jazz Life, l’etichetta di proprietà dei Blood Red Shoes.

Ad anticipare la nuova release ecco il nuovo singolo “Baby Don’t You Know”, prodotto e mixato proprio da Steven Ansell.

La formazione di Brighton capitanata dall’olandese Michelle Hindriks si muove su territori alt-rock disegnati con un basso potente e fuzzy, ma non mancano ottime melodie e un tono pop che rendono il tutto una pura delizia.

