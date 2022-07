SONIC YOUTH: SU BANDCAMP CI SONO 2 LIVE DELL’ERA “DIRTY” PER CELEBRARNE AL MEGLIO I 30 ANNI

“Dirty”, il classico album del 1992 dei Sonic Youth, ha compiuto (ieri) 30 anni e per l’occasione i Sonic Youth hanno pubblicato su Bandcamp due album live proprio dell’era Dirty: “Live At Brixton Academy” del 1992 e “Live At The Warfield” risalente al 1993. Del primo scrivono: “Registrato dal vivo la prima di due sere di dicembre del 1992 alla Brixton Academy di Londra, verso la fine del tour europeo dei Sonic Youth con Pavement e Cell. Questo concerto è stato registrato e trasmesso dalla BBC, e successivamente ampiamente messo in giro sui bootleg. Questa registrazione sonora proviene dal master audio della band stessa del concerto del 14 dicembre e include performance non trasmesse dalla BBC o dai bootleg”.

Live At Brixton Academy 1992 by Sonic Youth

E per lo spettacolo al Warfield: “I Sonic Youth hanno registrato dal vivo al Warfield di San Francisco il 5 marzo 1993. I Sonic Youth hanno suonato 2 spettacoli questa sera, il primo con Cell e Screaming Trees il secondo con gli Screaming Trees”.