JOHANNA WARREN ANNUNCIA IL SESTO LP “LESSONS FOR MUTANTS”

A distanza di due anni da “Chaotic Good“, Johanna Warren è pronta per ritornare con il suo sesto LP, “Lessons For Mutants” (pre-order), in arrivo il prossimo 7 ottobre via Wax Nine / Carpark Records.

La statunitense aveva iniziato a registrare il nuovo album già nel 2018 (insieme a “Chaotic Good”), ma non l’ha completato fino a quando ha lasciato Los Angeles per trasferirsi nelle campagne del Galles durante la pandemia.

“Il nastro vi costringe a impegnarvi in una performance, con tutte le sue eccentricità. I piccoli difetti e le anomalie che siamo tentati di “correggere” sono spesso ciò che rende magica una cosa… C’è questa regola tacita nella musica moderna – e nella vita moderna, in realtà – secondo cui tutto deve essere fatto con l’Auto-Tune e “in griglia”. Questo disco è un atto di resistenza contro questa regola. C’è bellezza e potere nelle nostre aberrazioni, se riusciamo ad accoglierle”, ha spiegato la musicista nativa della Florida.

Johanna ha inoltre condiviso il primo singolo, la opening-track “I’d Be Orange”, che è accompagnata da un video diretto da Richey Beckett insieme alla stessa Warren.

“Lessons For Mutants” Tracklist:

1. I’d Be Orange

2. Piscean Lover

3. Oaths

4. County Fair

5. Tooth For A Tooth

6. :/

7. Lessons For Mutants

8. Hi Res

9. Good Is Gone

10. Involvolus