VIDEO: ENOLA REVEROF

Enola Reverof nasce a Londra, ma ora risiede nelle Alpi.

Il suo debutto è segnato dal singolo “Bury”, anticipazione del suo primo EP, in uscita il prossimo 3 febbraio via songforclaire.

L’artista inglese dice del pezzo: “”Bury” parla della ricerca del romanticismo in un mondo che si muove sempre più velocemente. Soprattutto online, al giorno d’oggi ci sono innumerevoli modi per incontrare nuove persone. Ciò che all’inizio sembra una benedizione, spesso si rivela un’impresa insidiosa. A causa della scelta apparentemente infinita di potenziali partner, le persone sono spesso sopraffatte e tendono a sviluppare idee irrealistiche sulla loro ricerca dell’amore. Sapere che il prossimo incontro può sempre essere migliore dell’ultimo porta a una forma di perfezionismo che impedisce di impegnarsi più profondamente con il partner. Ma non siamo tutti alla ricerca di una relazione profonda e significativa?”.

Le sue splendide melodie chitarristiche dai sapori poppy hanno la capacità di far sognare chi ascolta e allo stesso tempo Enola Reverof riesce nell’intento di creare forti emozioni dalle tinte dolci-amare: una vera prelibatezza indie-pop!

Listen & Follow

Enola Reverof: Soundcloud | Spotify