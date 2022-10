SI CHIAMA HOST IL PROGETTO PIù ELETTRONICO DI NICK HOLMES E GREG MACKINTOSH DEI PARADISE LOST

Si chiama HOST, il nuovo progetto del cantante dei Paradise Lost Nick Holmes e del chitarrista Greg Mackintosh. La band ha firmato per Nuclear Blast e ha annunciato il suo album di debutto “IX”, in uscita il 24 febbraio (pre-order).

In concomitanza con l’annuncio, gli HOST hanno pubblicato il video del loro primo singolo “Tomorrow’s Sky”, un brano che guarda agli anni ’80, alla new wave, ai Depeche Mode e perchè no anche agli Editors. Inevitabile pensare anche al passato degli stessi Paradise Lost, nella loro fase più elettronica.

“HOST è qualcosa che avevo in mente da qualche anno, ma che non ho mai avuto il tempo di curare adeguatamente fino ad ora. Prende il concetto di ciò che abbiamo tentato di fare nell’album “Host” dei Paradise Lost, ma lo affronta in un contesto moderno. È in parte goth anni ’80, in parte electro, in parte rock, ma niente di specifico. L’enfasi è sui ritornelli e sull’atmosfera.” ecco quanto dice Greg Mackintosh.

Le noteb stampa descrivono così il disco: “Per creare le canzoni di “IX”, Mackintosh si è affidato all’approccio che parte da una linea di pianoforte. Le sue, autodefinite, “semplici” sequenze di accordi o linee di pianoforte venivano poi trasmesse a Holmes per ottenere idee vocali. Una volta che i due hanno trovato una direzione, Mackintosh ha abbellito ogni canzone con paesaggi sonori sontuosi e ossessionanti, spesso mescolando chitarra e tastiere“.

Tracklist:

1. Wretched Soul

2. Tomorrow’s Sky

3. Divine Emotion

4. Hiding From Tomorrow

5. A Troubled Mind

6. My Only Escape

7. Years of Suspicion

8. Inquisition

9. Instinct

10. I Ran

11. Hiding From Tomorrow (Lustmord Remix)

12. Tomorrow’s Sky (Gost Remix)