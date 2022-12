TOP XMAS SONGS: 10 CANZONI NATALIZIE DA CANTARE A SQUARCIAGOLA SOTTO L’ALBERO

A Natale siamo tutti più buoni. O almeno così si dice. E allora celebriamo questa (presunta) bontà con 10 canzoni (+1) che incarnano lo spirito natalizio.

Buon Natale e…fate i bravi.

Noel Gallagher – Merry Christmas Everybody

“Merry Xmas Everybody” è una canzone degli Slade pubblicata nel 1973 e probabilmente è uno dei loro brani più famosi. Questa riuscita cover di Noel Gallagher usciva nel 2002.

U2 – Christmas, Baby Please Come Home

“Christmas (Baby, Please Come Home)” è una canzone natalizia scritta da Phil Spector, Ellie Greenwich e Jeff Barryed incisa originariamente nel 1963 da Darlene Love. Possiamo proprio definirlo un classico natalizio e l’elenco di chi ha coverizzato il brano è lunghissimo. Noi scegliamo la versione del 1987 degli U2 che usciva per la compilation “A Very Special Christmas”.

The Killers – Don’t Shoot Me Santa

Non so perché, ma adoro questo brano dei Killers del 2007 chiamato “Don’t Shoot Me Santa”, forse è il video che contribuisce assai al mio amore, con questo Babbo Natale fuori controllo. Era il loro secondo singolo natalizio, dopo “A Great Big Sled”.

Paul McCartney – Wonderful Christmas Time

“Wonderful Christmastime” fu incisa da Paul McCartney nel 1979 (e uscì come singolo proprio nel novembre del 1979, riscuotendo un discreto successo). Il brano è stato inserito come bonus track della ristampa dell’album “Back to the Egg”, accreditato al gruppo musicale Wings, del quale McCartney faceva parte in quel periodo.



Bruce Springsteen & E.-Street Band – Merry Christmas Baby

Quando si parla di questa canzone si va a toccare un classico dell’ R&B americano, che fu inciso per la prima volta nel 1947 da Johnny Moore’s Three Blazers. Numerosi sono state le cover e tra le tante c’è pure quella di Bruce Springsteen & The E Street Band. Ecccola live con uno spirito che più contagioso di così non si può!

The Ramones – Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)

“Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight)” uscì come b-side nel 1987, retro del brano “I Wanna Live”, contenuto sull’album “Halfway to Sanity” (che secondo Joey Ramone era il loro lavoro migliore). Diciamo pure che è stata una canzone che è cresciuta con il tempo. Piacevole anche il video con questa coppia sull’orlo di una crisi di nervi.

Billy Idol – Jingle Bell Rock

“Jingle Bell Rock” è un notissimo brano natalizio, inciso e pubblicato originariamente nel 1957 dal cantante statunitense Bobby Helms. Come ci sia finito Billy Idol a reinterpretarlo resta un mistero, più che altro la faccia che ha il buon Billy nel video che accompagna il brano è tutto un programma, ci pare proprio che ci dica: “ma chi me l’ha fatto fare?“, e vai di smorfie e pose stravaganti. Il disco “Happy Holidays”, del 2006, in cui il nostro eroe reinterpreta varie canzoni natalizie può essere giudicato in molti modi. Io è meglio se non mi pronuncio. Però, ripeto, almeno per il video, gustiamoci questa versione.

The Kinks – Father Christmas

E’ datata 1977 questa “Father Christmas” pubblicata dai Kinks, che uscì nella compilation “Come Dancing with The Kinks” ed è anche la bonus track della ristampa dell’album “Misfits”. Una canzone che funziona ancora come un orologio svizzero! Micidiale!

Jimmy Eat World – Last Christmas

Sulla Deluxe Edition del classico “Bleed American” si trova questa deliziosa versione di “Last Christmas”, l’immortale brano degli Wham!, uscito come singolo nel 1984. I Jimmy se la cavano egregiamente, come sempre del resto.

Green Day – Xmas Time Of The Year

“Xmas Time of the Year” dei Green Day usciva senza preavviso il 24 dicembre 2015. Un bel regalo natalizio del terzetto americano a tutti i loro fan. Canzone piacevole e melodica. Più che adatta al clima…

Bonus track:

Bonus Track: Elio e le Storie Tese – Christmas with the yours

Usciva nel 1995 questa perla assoluta del ‘complesso misterioso‘ (alter ego di Elio e le Storie Tese), pubblicato come singolo di beneficenza a favore di LILA e Anlaids. Non so a voi, ma a me questa canzone fa pure venire i lacrimoni. Brano geniale e commovente, uno dei top assoluti di Elio e i suoi alfieri del bel canto.