GUARDA ST. VINCENT SUONARE “NOTHING ELSE MATTERS” INSIEME AI METALLICA

Venerdì sera, al Microsoft Theater di Los Angeles, i Metallica si sono esibiti per raccogliere fondi per la All Within My Hands Foundation.

Durante la serata, tra le altre cose, oltre a dare il suo debutto live al nuovissimo singolo “Lux Æterna”, la storica band californiana ha proposto anche cover di Thin Lizzy e UFO.

Verso la fine del concerto, invece, i Metallica hanno invitato St. Vincent a esibirsi con loro per “Nothing Else Matters” e qui sotto potete vedere la loro performance.

Vi ricordiamo inoltre che 14 aprile la formazione statunitense pubblicherà, via Blackened Recordings, il suo dodicesimo album di studio, “72 Seasons”.