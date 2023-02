Credit: Rob Irish

I Lanterns On The Lake annunciano il loro atteso nuovo album, “Versions Of Us”, in uscita il 2 giugno via Bella Union e disponibile per il pre-order. Questo quinto LP in studio autoprodotto segue “Spook the Herd“, nominato al Mercury nel 2020, e vede Philip Selway dei Radiohead unirsi alla band, alla batteria e alle percussioni, per tutta la durata dell’intero lavoro. Per accompagnare l’annuncio della nuova fatica, i Lanterns On The Lake hanno condiviso il primo singolo e brano d’apertura dell’album, “The Likes Of Us”.

Le nove canzoni di “Versions Of Us”, a quanto ci dicono le not stampa, sono meditazioni esistenziali che esaminano le possibilità della vita, affrontando la mano che ci è stata data e la domanda se possiamo cambiare il nostro destino individuale e collettivo. La cantante e autrice Hazel Wilde non ha dubbi sul fatto che la maternità abbia cambiato radicalmente la sua prospettiva.

Scrivere canzoni richiede un certo livello di autoindulgenza e gli autori possono essere inclini a soffermarsi su se stessi. La maternità mi ha reso consapevole di avere un ruolo diverso nel mondo. Devo credere che ci sia un modo migliore e un futuro alternativo a quello verso cui stiamo precipitando. Devo anche credere di poter essere migliore come persona.

C’è anche una versione primordiale del disco che però è stata scartata. Le lotte per la salute mentale e i problemi personali della band hanno avuto un forte impatto sul modo in cui la versione iniziale ha preso forma.

Nonostante avessimo provato in tutti i modi a farlo funzionare, siamo arrivati al punto di doverci fermare

spiega Wilde. Il batterista Ol Ketteringham si era separato dalla band, cosa che secondo Wilde è stata

estremamente difficile, visto che eravamo e siamo ancora molto legati.

La band ha eliminato quasi un anno di lavoro, regredendo ai demo delle canzoni con la sola Wilde che si esibiva con un solo strumento e ricominciando con Philip Selway dei Radiohead che si è unito alle sessioni dell’album alla batteria e alle percussioni.

Philip ha portato un’energia alle canzoni che ha riacceso la nostra fiducia in esse. Nel giro di poche settimane avevamo un’altra versione dell’album e le cose sembravano molto diverse. Avevamo cambiato il destino del disco.

Tracklist:

The Likes Of Us

Real Life

Vatican

String Theory

Thumb Of War

The Saboteur

Locust

Rich Girls

Last Transmission