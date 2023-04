Credit: Neil Krug

All’inizio di questa settimana Weyes Blood ha partecipato al The Late Show With Stephen Colbert per eseguire “God Turned Me Into A Flower”, il brano è tratto dall’album “And In The Darkness, Hearts Aglow“.

Dopo la sua esibizione, la Mering ha scritto su Instagram: “Oh ragazzi. Grande show. Lo studio si è trasformato in una zona carica di emotività. Grazie mille per averci ospitato su Colbert e per averci trasmesso in TV”.