Fragorosi e arrabbiati, ma capaci anche di essere minimali e quasi dolcemente pop o folk: sono le due anime dei Worms In Dirt di Seattle che si mettono in mostra in questo schietto “Some Version Of A Portal”. Un disco che sembra un vero e proprio contenitore di emozioni e di ritmi. Si passa da momenti raccolti e decisamente slow, ad altri in cui la band parte a testa bassa e giù con un power-punk rock che ci fa saltare in giro per la casa, ma occhio che ci troverete pure un frammento doom degno dei Black Sabbath.

Certo, se cercate qualcosa di uniforme qui non troverete pane per i vostri denti, ma se le sorprese non vi disturbano e i cambi di direzione musicale vi fanno impazzire di gioia, beh…allora i Worms In Dirt faranno al caso vostro!

