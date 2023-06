Photo Credit: Niamh Barry.

Attiviamo il radar e scandagliamo in profondità un universo musicale sommerso. Vi racconteremo una band o un artista “nascosto” che secondo noi merita il vostro ascolto. Noi mettiamo gli strumenti, voi orecchie e voglia di scoperta, che l’esplorazione abbia inizio (e mai una fine)…

Gli Sprints, gruppo irlandese di Dublino, sono attivi dal 2020 quando l’etichetta Nice Swan Record li notò e li affiancò nella pubblicazione dei loro primi singoli che fecero capire subito che la band era valida e potente, un inizio che mette in mostra un sound tra il garage rock e il post punk nel quale tradivano una certa ammirazione per gli Idles e, quella più volte citata dalla cantante e compositrice Karla Chubb, per le Savages e per Jehnny Beth.

I primi singoli facevano capire subito di che pasta erano fatti, ritmo chitarra e spoken noise.

Nel 2021 esce il suo primo EP dal titolo “Manifesto”, quattro brani tiratissimi nel quale oltre alla title track troviamo altri pezzi interessanti tra i quali “Swimming” energia e testi sempre al massimo.

... Well, I’ve been working full time since I was 23

And I still got four coins in my pocket

He’s been sleeping outside since he was 17

And you still don’t have the cop on to stop it

I’ve got a head, you can’t cop it ….

Eccoli esibirsi live al Grand Social.

Nel 2022 pubblicano “A Moder Job”, un nuovo Ep composto da cinque brani nel quale la band cresceva con pezzi come “Modern Job” ( potenza in un testo dove la ricerca di se stessi è caotica nella voglia di una normalità che non ti appartiene), la deliziosa “Delia Smith”, brano riuscitissimo sotto tutti i punti di vista, che continua un discorso di aspettative da parte degli altri e anche da parte di se stesso .

….My mom always liked Delia Smith

And I drank, drank, drank just to deal with my shitDon’t speak up too loud

And they’ll bind you a bitch and they’ll throw you out …..

…..Sometimes I wish I was

Sometimes I wish I was

Who wants to be special anyway?

L’ Ep contiene anche “How Does The Story Go” che vede una splendida Karla Chubb in un pub rompersi le scatole e chiedersi se sia l’unica a sentirsi fuori luogo, a non stare bene e volersene andare.

Nel 2023 la band firma per City Slang, mentre la Nice Swan Record pubblica un album riepilogativo “Back Catalogue” che raccoglie tutti i brani realizzati fino a quel momento e segna la fine del loro primo periodo di produzione, per la nuova etichetta escono con un nuovo riuscitissimo brano “Literary Mind”, accompagnato da un delizioso video di Niamh Barry, che racconta la nascita di un amore realizzato in uno stile retro che ricorda la fine degli anni 80.

Recentemente hanno pubblicato un altro singolo “Adore Adore Adore”, nel quale Karla urla la sua frustrazione tra rabbia, delusione mentre tutto si è trasformato in qualcosa di diverso ( o forse è stato sempre così).

Well, do you adore me?

Am I everything you wanted now

Or am I everything you despise

Well, do you adore me?

Does this picture now not suit your taste

Band assolutamente da continuare a seguire nella speranza che pubblichino finalmente il loro primo album.

Gli Sprints sono composti da Karla Chubb (cantante e compositrice), Colm O’Reilly (chitarra), Jack Callan (batteria) e Sam McCann (basso).

Listen & Follow

Sprints: Facebook