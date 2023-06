Trent Reznor è stato recentemente ospite del podcast Tetragrammaton di Rick Rubin. Nel corso delle due ore di conversazione, il mastermind dei Nine Inch Nails ha parlato a lungo della sua educazione musicale, del processo di scrittura delle canzoni e del suo interesse per le colonne sonore.

Ha trovato questa verità anche nel suo ritrovato apprezzamento per la musica pop, cosa che attribuisce ai suoi figli:

È una cosa difficile da fare. Non so come fare. Quando cerco di pensare a cosa dire, lo dico dal me stesso senza veli. E questo richiede che io pensi a chi sono e a quale sia la mia posizione ora, e tutto questo insieme diventa qualcosa che sente la posta in gioco più alta.

È per questo motivo che Reznor ha trovato conforto nelle colonne sonore dei film.

Seduto lì e arrangiando le cose, so cosa è giusto…non devo valutare i miei pensieri su come mi sento in una cosa. Il risultato è che mi piace molto lavorare in modo strano al servizio di qualcosa. È come decifrare un codice. È una bella sensazione decifrare il codice, qualunque esso sia.

Riguardo ai Nine Inch Nails, Reznor ha detto che al momento non è interessato a “fare un tour infinito“.

Non voglio stare lontano dai miei figli, non così tanto. Non voglio perdere le loro vite per andare a fare una cosa che sono grato di poter fare, e sono grato che siate qui a vederla, ma l’ho fatto spesso, sapete?. Credo che per me, personalmente, la situazione attuale dei Nine Inch Nails, in termini di pubblico e di cultura e l’importanza della musica o la mancanza di importanza della musica nel mondo di oggi, dal mio punto di vista, sia un po’ sconfortante. Non la tenevo in sottofondo mentre facevo altre cinque cose, e non la trattavo come un bene usa e getta. Mi manca l’attenzione che la musica riceveva, mi manca l’attenzione critica che la musica riceveva. Non che mi interessi l’opinione dei critici, ma mandare qualcosa in giro per il mondo e sentire che ha toccato delle corde, magari con una recensione negativa o positiva, ma qualcuno l’ha ascoltato, è stato convalidato a suo modo culturalmente. Dal punto di vista culturale, mi sembra una cosa strana. Oggi non riesco a pensare a nessuna recensione di cui mi importi qualcosa e di cui mi fidi. Potrei scriverla prima che esca perché è già scritta. Anzi, ChatGPT potrebbe fare un lavoro migliore, sapete? O lo sta facendo attualmente. Questo rende quello che ritengo un ambiente meno fertile in cui pubblicare musica – nel mondo dei Nine Inch Nails.

Credo che questo sia il motivo per cui l’eccitazione della composizione cinematografica mi ha spinto in luoghi che non avrei raggiunto con la mia band. Mi ha fatto imparare e mi ha fatto sentire in soggezione di fronte a ciò che è la musica e a quanto sia potente, a quanto ci sia da sapere su di essa e a quanto io non sappia su di essa. E intendo dire che mi ha messo in soggezione vedere i diversi modi in cui può influenzarti emotivamente e le tecniche e i suoni e i paesaggi sonori e cose che non credo avrei incontrato nella tipica traiettoria dell’essere in una band.