Pokey LaFarge arriverà in Italia nel prossimo mese agosto per due date a supporto del suo nono album, “In The Blossom Of Their Shade”, uscito a settembre 2021 via New West Records.

Gli appuntamenti con il musicista country-folk di stanza a St. Louis sono previsti per giovedì 3 in Piazza Garibaldi (all’interno del Summer Jamboree) a Senigallia (AN) e per venerdì 4 in Piazzale Buraggi (per il Riviera Jazz And Blues Festival) a Finale Ligure (SV).

Entrambi i concerti saranno del musicista statunitense saranno a ingresso gratuito.