Credit: Anna Drvnik

James Yorkston e Nina Persson arriveranno in Italia nel mese di settembre per presentare il loro nuovo eccellente album collaborativo, “The Great White Sea Eagle“, uscito a gennaio via Domino Recording Company, a cui ha collaborato anche il collettivo svedese The Second Hand Orchestra.

Saranno ben quattro le date per il musicista scozzese e la frontwoman dei Cardigans: gli appuntamenti con loro sono previsti per giovedì 7 alle Industrie Fluviali di Roma (per la rassegna Unplugged In Monti), venerdì 8 al Mengarden di Pesaro, sabato 9 alla Sala Polivalente dell’Oratorio Don Bosco di Marostica (VI) e domenica 10 al Base di Milano.

Non sono ancora noti i costi dei biglietti che andranno comunque in vendita a breve.