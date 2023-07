Non si smette di parlare di Damon Albarn in questi giorni, vuoi per le trionfali serate a Wembley, vuoi per le sue dichiarazioni sempre molto interessanti. Durante la sua partecipazione al podcast Broken Record, il frontman dei Blur ha discusso dello stato della musica chitarristica. Sebbene abbia dichiarato di rimanere ottimista sul futuro del genere, Albarn ritiene che abbia attraversato un periodo difficile prima di un ritorno a buoni livelli

Sento che c’è di nuovo un po’ di eccitazione per la musica chitarristica e questo non può essere un male perché è diventata così sterile. Per me, l’ultima grande band basata suelle chitare sono stati gli Arctic Monkeys e non so se da allora ci sia stato qualcosa di altrettanto valido. Ma ora ci sono band con un enorme potenziale. Il guitar-pop-rock si è davvero smantellato e si è ricomposto in una forma diversa. Ci sono nuove fantastiche mutazioni.

Mi piacciono i Wu-Lu, sembrano davvero forti. Ce n’è uno che ho scoperto da qualche parte nella campagna americana ma non riesco a ricordare il suo nome. Poi ci sono band come gli Yard Act che sembrano migliorare sempre di più. Ovviamente non sono nuovi, ma li vedo comunque emergere, così come band come gli Sleaford Mods, brillanti. C’è un sacco di grande linguaggio che viene usato di nuovo, non questa merda di rock generico. lo odio, mi piacciono i poeti e le chitarre.