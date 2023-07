Lauren Mayberry, nota ai più per essere la cantante dei CHVRCHES, ha annunciato un tour americano ed europeo a sostegno della volontà di muoversi per un po’ come solista. barca in Italia per la prima volta con il suo progetto da solista del quale non si ocnoscono ancora i dettagli precisi.

La cantante arriverà al Circolo Magnolia di Segrate (MI) il 22 ottobre 2023.



Biglietti disponibili da Lunedì 24 luglio solo su Dice.



È da poco iniziata la prima avventura solista della cantante dei CHVRCHES, Lauren Mayberry. La cantante scozzese non ha ancora rivelato con chi ha collaborato, ma ha condiviso che ha un album in arrivo e ha svelato una serie di concerti negli Stati Uniti ed in Europa.

Mentre il 2023 segna il decimo anniversario dell’album di debutto dei CHVRCHES, “The Bones Of What You Believe“, Mayberry guarda decisamente al futuro.

Per molto tempo, non potevo neanche immaginare di fare qualcosa al di fuori dei CHVRCHES. Ma mentre navigo attraverso questa nuova era della mia vita, ho iniziato a sentire che ci sono cose che voglio scrivere, dire e fare che ho bisogno di fare da sola. Questo album, spero, sarà il mio parco giochi pop divertente, bizzarro, triste, strano e gioioso e non vedo l’ora di condividerlo con voi.