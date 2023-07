Si aprono alcuni, tiepidi, spiragli per l’arrivo del Primavera Sound anche in Italia in un futuro, però, tutt’altro che definito.

Dopo che, nei giorni scorsi, gli organizzatori avevano annunciato che l’edizione madrilena non sarebbe stata ripetuta in futuro, ieri hanno iniziato a circolare voci che, il prossimo anno, il famoso festival spagnolo di stanza a Barcelona e Porto avrebbe potuto trovare una residenza anche a Torino.

Le notizie parlavano addirittura di trattative già ben avviate e di date imminenti da annunciare a breve. Gli organizzatori del festival spagnolo confermano i rumors, ma nello stesso tempo tirano anche il freno a mano, facendo i pompieri per smorzare facili entusiasmi.

È vero che sono in corso conversazioni sia con la città di Torino che con la Regione Piemonte, conversazioni che sono ancora aperte e che non si riferiscono necessariamente alla prossima stagione del festival. Siamo sempre aperti a esplorare nuove opzioni in città che, come Torino, potrebbero avere le giuste condizioni, di spazio, partner e pubblico, per ospitare un grande festival internazionale come il Primavera Sound.

Il pubblico italiano, per quanto riguarda la data di Barcellona, continua a crescere, quindi crediamo che Torino sarebbe pronta a ospitare un’edizione del Primavera Sound, a patto che tutti i requisiti vengano soddisfatti. Si tratta di una possibilità aperta e, anche in questo caso, le conversazioni sono in corso: per ora nessuna scadenza o conferma.