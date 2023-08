Credit: Press

A giugno Empty Country, il progetto di Joe D’Agostino, ex frontman dei Cymbals Eat Guitars, aveva pubblicato un nuovo singolo, “Pearl” e ora annuncia anche i dettagli del suo sophomore, chiamato semplicemente “Empty Country II“, in arrivo il prossimo 3 novembre via Tough Love Records (via Get Better Records negli Stati Uniti) a distanza di tre anni e mezzo dal suo omonimo debutto sulla lunga distanza.

Per questo nuovo lavoro D’Agostino si è spinto in nuovi luoghi come autore, creando una raccolta di racconti brevi musicati che affrontano le più grandi questioni che incombono sull’America: la violenza delle armi, l’epidemia di dipendenza e la disperazione generazionale. Nel 2020 si era trasferito da Philadelphia a una piccola città del New England per stare più vicino alla famiglia e la nuova località, insieme al terrore dell’isolamento, lo ha ispirato a tornare al mondo infestato del primo LP.

Joe spiega:

È piuttosto stridente lasciare una città – dove si può tranquillamente pensare di essere allineati con i propri vicini su molte questioni politiche e sociali – per un luogo più rurale e conservatore.

Registrato in due settimane al Fidelitorium di Kernersville, North Carolina, il disco è stato prodotto da John Agnello e vede la partecipazione di Anne Doyle (ex batterista dei Cymbals Eat Guitars) e del suo gemetto Patrick (basso).

Oltre al recente singolo “Pearl”, farà parte dell’album anche “Erkling”, di cui potete vedere il video (diretto da Zoë Browne) qui sotto.

Dice D’Agostino del brano:

“Erlking” prende il nome da “Erlkönig”, la famosa poesia di Goethe che descrive la morte di un bambino perseguitato da un essere soprannaturale. Anche se ho scritto questa canzone il giorno della sparatoria alla Robb Elementary di Uvalde, i “20 bambini” a cui si fa riferimento sono i bambini di Sandy Hook. Nella versione parallela della distopia americana che ritraggo in “Empty Country II”, gli Erlkings sono demoni ultraterrestri che perseguitano gli innocenti e infettano le menti degli uomini. La vita di queste entità si estende per eoni. Per loro, l’intera storia perniciosa del nostro Paese è breve come un preludio di Chopin o un jingle televisivo. Una breve strofa/ 13 battute/ La forza di 50 stelle che collassano.

“Empty Country II” Tracklist:

1. Pearl

2. Erlking

3. David

4. Dustine

5. Syd

6. Bootsie

7. FLA

8. Lamb

9. Cool S