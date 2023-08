Credit: Stephan Vanfleteren

Poche settimane fa Glen Hansard ha annunciato che il prossimo 20 ottobre, via Anti- Records, pubblicherà il suo quinto LP, “All That Was East Is West To Me Now”, in arrivo a quattro anni e mezzo di distanza dall’ottimo “The Wild Willing“.

Il disco segue un periodo in cui Hansard si è mosso tra collaborazioni con Eddie Vedder e Cat Power e performance dal vivo con The Frames e Markéta Irglová/The Swell Season. Tutte queste esperienze hanno contribuito a dare una direzione a “All That Was East Is West Of Me Now”, un disco che è a tratti rumoroso e meditativo, tentacolare e ipnotico, il disco più rock di Hansard dai tempi di “Burn the Maps” dei Frames.

Dopo “The Feast Of St. John”, rilasciata il mese scorso, oggi il musicista irlandese rilascia un nuovo singolo, “Sure As The Rain”, che potete ascoltare qui sotto.

Glen dice del pezzo:

È una canzone che parla di essere finalmente felici nel posto in cui ci si trova, nonostante gli istinti selvaggi e il desiderio di correre verso la prossima cosa luminosa e splendente”, spiega Hansard. “È una dichiarazione reciproca, come spiriti indipendenti che hanno scelto di unirsi e portare nuova vita nel nostro mondo. In breve, è una canzone d’amore. Una canzone che riconosce il naturale nell’altro, l’amore che cresce selvaggio e la carrozzina nel corridoio come simbolo di questa grande avventura.

Vi ricordiamo inoltre che il musicista di Dublino arriverà in Italia nel mese di novembre per presentare il suo nuovo lavoro: una data sola per lui nel nostro paese prevista per domenica 12 al Teatro Dal Verme di Milano.