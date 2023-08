Credit: Ebru Yildiz

Mitski condivide in queste ore altri due brani come ulteriore anteprima dal nuovo album “The Land Is Inhospitable and So Are We” in uscita il 15 Settembre per Dead Oceans.

Dopo “Bug Like an Angel” pezzo che accompagnava il primo annuncio dell’album lo scorso luglio, la cantautrice ci propone “Star” e “Heaven”:

Mitski aveva condiviso i dettagli del nuovo album e singolo solo pochi giorni fa con un memo vocale inviato ai fan tramite la sua personalissima newsletter.

“The Land Is Inhospitable and So Are We” è un album di 11 tracce, registrato presso il Bomb Shelter studio di Nashville e prodotto dal collaboratore di una vita Patrick Hyland e prende ispirazione da tutto, da Arthur Russel fino alle colonne sonore western composte da Ennio Morricone.

L’artista ha anche annunciato una serie di date europee in acustico, titolo del live “Amateur Mistake: A Night of Intimate, Acoustic Performance From Mitski Previewing Her New Album”, tra le quali però non compare l’Italia.

Per chi volesse saltare su un aereo ecco la lista:

10/07 – Edinburgh, UK @ Queens Hall

10/09 – Manchester, UK @ Albert Hall

10/11 – London, UK @ Union Chapel

10/14 – Berlin, Germania @ Babylon

10/16 – Utrecht, Olanda @ Tivoli / Vredenburg

10/20 – Paris, Francia @ Le Trianon

“The Land Is Inhospitable and So Are We” è il settimo album di Mitski, il quinto per Dead Oceans, e segue l’incredibile successo di pubblico e critica degli ultimi due album “Be The Cowboy” (2018) e “Laurel Hell” (2022).