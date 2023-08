Torna a Trento il Poplar Festival, che si terrà tra giovedì 14 e domenica 17 settembre al Doss Trento.

Nei quattro giorni ci sono numerosi nomi che ci interessano tra cui Verdena, Mezerg, Squid, Shame, Daniela Pes e Colombre (qui trovate la line-up completa divisa per giorni).

Gli organizzatori scrivono sui social:

Sette anni fa Poplar era il sogno di un gruppo di universitari di rendere Trento più viva, più aperta ai giovani e alla cultura.

Dopo sette anni Poplar è il Festival di chi, in un tempo in cui tutti fuggono verso il meglio, ha deciso di restare e migliorare il sistema da dentro, di chi vuole dimostrare che gli studenti possono arricchire la città di Trento non soltanto con gli affitti. È il festival di chi cerca l’incontro e non lo scontro, di chi non protesta ma propone, di chi crede che la musica vada fatta per passione, perché la passione unisce.

In un’estate di hit sfornate da quasi-intelligenze artificiali, siamo andati ossessivamente a scovare unicità, contenuto e bellezza in territori musicali e culturali talvolta inesplorati, anche da noi stessi. Poplar 2023 sarà il trionfo dell’Intelligenza Naturale. Un rischio, non un algoritmo. Una sfida, un’opportunità per sperimentare, illuminarsi e apprendere modi nuovi per vivere il presente.