Il 10 novembre esce in vinile, cd e digitale “Jimi Hendrix Experience: Hollywood Bowl August 18, 1967” via Hendrix, L.L.C. in collaborazione con Legacy Recordings, Sony Music Entertainment. Da oggi è disponibile in digitale il singolo “Killing Floor” estratto dall’album.

Questo concerto dal vivo in America, che si è tenuto appena cinque giorni prima dell’uscita negli Stati Uniti dell’iconico album di debutto “Are You Experienced”, ha rappresentato probabilmente l’ultima volta in cui la band si è esibita davanti a un pubblico che non era lì per lei (all’Hollywood Bowl si esibiva, infatti, in apertura di The Mamas & the Papas).

Nonostante Jimi Hendrix Experience avessero già conquistato dei fan nel Regno Unito e nell’Europa Continentale, la stragrande maggioranza degli oltre 17.000 spettatori di Los Angeles erano lì per vedere gli headliner The Mamas & The Papas e sono stati colti di sorpresa dall’elettrizzante spettacolo di Jimi Hendrix.

Per la prima volta in assoluto, la registrazione dal vivo di quello straordinario set all’Hollywood Bowl viene pubblicata in tutto il mondo.

A questo album speciale ha lavorato l’Experience Hendrix team, composto da Janie Hendrix, John McDermott e Eddie Kramer. Kramer, l’ingegnere del suono di lunga data di Hendrix, ha recentemente restaurato l’audio, e il tre volte vincitore del Grammy Award Bernie Grundman è stato l’ingegnere del mastering.

“Jimi Hendrix Experience: Hollywood Bowl August 18, 1967″ sarà disponibile su CD e su vinile da 150 grammi, numerato, in audiophile grade, completo di molte foto inedite di Ed Caraeff, Henry Diltz e Allen Daviau di quella notte, compresi gli scatti della performance e le immagini del backstage dei membri della band che si mescolano con The Mamas & The Papas, lo scenografo Rodney Bingenheimer e il manager Chas Chandler.

LINK PRE ORDER

Jimi Hendrix Experience: Hollywood Bowl August 18, 1967 tracklist:

Side One

1) Introduction

2) Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

3) Killing Floor

4) The Wind Cries Mary

5) Foxey Lady

6) Catfish Blues

Side Two

7) Fire

8) Like a Rolling Stone

9) Purple Haze

10) Wild Thing