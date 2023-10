Dopo un anno e mezzo dall’uscita del loro quarto album, “Ribbon Around The Bomb“, pubblicato ad aprile 2022 via Virgin / EMI, i Blossoms sono ritornati con materiale inedito.

La band indie-rock di Stockport, infatti, ha appena pubblicato il nuovo singolo “To Do List (After The Breakup)”, che vede la partecipazione di Findlay.

Il cantante Tom Odgen dice del brano:

All’inizio abbiamo suonato la canzone come gruppo, come facevamo quando abbiamo iniziato, tutti insieme nella nostra sala prove. È una cosa che non siamo riusciti a fare per molto tempo, ma ci è sembrato così naturale ed euforico per noi cinque! Parte del DNA della canzone risiede nelle band locali di Manchester che siamo cresciuti ascoltando le collezioni di dischi dei nostri genitori, gruppi come New Order e James.

Dal punto di vista dei testi, le nostre canzoni sono state talvolta ispirate da libri e racconti. Lo scorso gennaio ci siamo imbattuti nella poesia “To Do List (After The Breakup)” di Rupi Kaur e abbiamo pensato che catturasse in modo così accurato il sentimento del cuore spezzato e che ci avesse colpito (letteralmente!). Abbiamo pensato che fosse un ottimo concetto per una canzone e abbiamo chiesto a Rupi di utilizzare alcune delle sue parole e lei ci ha gentilmente dato il permesso di usarle. Abbiamo sempre immaginato il brano come un duetto, così abbiamo contattato la cantante Findlay, di cui siamo fan da anni. Le è piaciuta molto la canzone ed è stata disposta a partecipare e questo è stato davvero il pezzo finale del puzzle per noi.