Lo scorso maggio, via Trapped Animal, Jeremy Tuplin ha pubblicato il suo quarto LP, “Orville’s Discotheque“: il disco, ispirato dalla mitologia greca, lo ha visto fare un uso maggiore dei synth e di elementi elettronici rispetto al passato. Il musicista del Somerset, ma residente a Londra nei prossimi giorni sarà in tour in Italia – venerdì 13 ottobre a Napoli con un house concert organizzato da Vayu, per proseguire sabato 14 a Vasto (CH) con un altro house concert – questa volta organizzato da Agorà, domenica 15 al Koi Bistrot di Vallo Della Lucania (SA), martedì 17 alla Cantina di Sant’Agustino di Grottammare (AP), giovedì 19 a Il Sorso di Carpi (MO), venerdì 20 al Raindogs di Savona e domenica 21 all’Alberodonte di Rodengo Saiano (BS) – per presentare la sua nuova fatica e noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa occasione per contattarlo via e-mail e farci raccontare qualche dettaglio in più sul suo nuovo lavoro, farci dare qualche anticipazione sui suoi concerti e per parlare del futuro. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Jeremy, come stai? Tra pochi giorni suonerai in Italia e Germania: quali sono le tue aspettative per questo tour?

Ciao Antonio, mi fa piacere sentirti. Mi sento bene, sono entusiasta di tornare a esibirmi in Italia e in Germania. Ho fatto un tour in entrambi i Paesi nel 2019 ed è stata un’esperienza straordinaria, quindi spero di fare tesoro di questa esperienza, di incontrare vecchi e nuovi amici e fan e di divertirmi. Ormai ho fatto abbastanza tour per sapere che è praticamente impossibile prevedere come andranno le cose, ci saranno alti e bassi, spettacoli belli e meno belli, quindi mi aspetto tutte le possibilità e mi godo il viaggio.

Suonerai in duo con Maris Peterlevics (violino, tastiere): puoi dare una piccola anteprima del vostro set per i nostri lettori?

Sì, Maris è un buon amico e un musicista di grande talento. Suona con me fin dal mio primo album – “I Dreamt I Was An Astronaut” del 2017. Abbiamo un repertorio di 4 album completi e un paio di EP, quindi suoneremo una selezione da quasi tutti questi dischi. Non resisto mai alla tentazione di suonare anche cose nuove, quindi ci saranno un paio di canzoni inedite, e sarei anche aperto alle richieste se la situazione lo permette.

Il tuo quarto LP, “Orville’s Discoteque”, è uscito a maggio. È stato ispirato da Orfeo e dalla mitologia greca: a parte questo, cosa c’è dietro questo titolo? È il simbolo di qualcos’altro?

Beh, innanzitutto ciò che mi attira della storia di Orfeo è la facilità con cui la trovo trasferibile al viaggio della vita in generale, alla bellezza, alla tragedia, agli alti e bassi. È per questo che la storia è stata raccontata così tante volte. Ho voluto usarla come cornice per la storia del mio album, in parte perché tutte le storie, specialmente quelle d’amore, sono in qualche misura orfiche, ma anche come sfida per vedere se potevo scrivere un album usando quella cornice mitologica greca, ma anche con una narrazione lineare che va dall’inizio alla fine. Ma soprattutto volevo che fosse una storia che potesse funzionare da sola, per cui ho creato un personaggio molto specifico con i suoi tratti, i suoi difetti e le sue qualità di riscatto in Orville (il nome è simile a quello di Orfeo, ma leggermente umoristico), ed Eugenie (ancora una volta simile a Euridice) che hanno anch’essi le loro caratteristiche. In modo narcisistico, credo di aver sperato che la storia del mio album potesse creare una propria mitologia, sognando che la discoteca “orvilliana” diventasse un fenomeno culturale. Naturalmente questo non è ancora accaduto, forse in un universo alternativo. Inoltre, devo precisare che qualsiasi somiglianza tra me e Orville è del tutto casuale.

In “Orville’s Discoteque” non c’è solo synth-pop: ci sono anche altre influenze indie-rock. Per esempio, ho sentito alcune atmosfere dei National in canzoni come “Idiot Love” e “A Dancer Must Die”. La band di Matt Berninger è stata una delle tue influenze? Cosa stavi ascoltando mentre scrivevi il nuovo disco?

Ho sempre amato i National, fin da quando ho ascoltato “Boxer” all’epoca della sua uscita, e ne sono rimasto completamente folgorato. Ma se devo essere onesto, non credo di averli mai considerati, almeno esplicitamente, un’influenza diretta. Dal punto di vista sonoro, quando ho creato questo album, ho cercato di ispirarmi alla musica disco del passato, così come ad alcune influenze Motown – Barbara Mason, Smokey Robinson & The Miracles – e ho cercato di fonderle con influenze più moderne o indie/rock, come gli artisti australiani Jack Ladder o Geoffrey O’Connor – credo che al momento ci sia molta musica fantastica proveniente dall’Australia – e la band francese La Femme.

Nel nuovo disco hai lavorato molto con i synth: cosa hanno aggiunto al tuo suono? Quanto si è evoluto il tuo sound rispetto al tuo lavoro precedente? Cosa significa per te questo cambiamento?

Mi era chiaro, che una volta scritto l’album, con la storia ambientata in un mondo sotterraneo un po’ insolito in cui le persone si incontrano e socializzano quasi esclusivamente in squallide discoteche, la produzione sarebbe stata molto incentrata sui sintetizzatori, per riflettere e portare l’ascoltatore in questo mondo da discoteca anni Ottanta. Direi che questo è stato il principale cambiamento o evoluzione rispetto all’ultimo disco in termini di suono e per me, che possiedo due sintetizzatori in più rispetto a quelli che avevo prima di iniziare a fare questo album, significa che sono completamente investito e convertito all’uso dei synth almeno nel mio prossimo album.

Nel disco ci sono tre canzoni con la parola amore nel titolo (“Idiot Love”, “L.O.V.E.” e “Love Town”): pensi che il tuo disco possa essere etichettato come romantico?

Penso che a un certo livello possa essere sicuramente un disco romantico – il protagonista Orville è sicuramente un romantico, solo che i suoi gesti non arrivano nel modo in cui lui spera. In questo album c’è la consapevolezza che il pubblico, o i suoi coetanei, stanno ridendo di lui e non con lui, e lui ne è consapevole solo a livello inconscio. Ma credo che ci sia qualcosa di accattivante e romantico in questo.

Posso chiederti se c’è altro materiale nuovo in uscita a breve?

Per quanto riguarda il materiale inedito, ho un nuovo album quasi scritto, ma devo dare molti ritocchi e poi registrarlo. Sarei sorpreso se uscisse l’anno prossimo, forse all’inizio del 2024. Sarà molto diverso da “Orville’s Discotheque”.

Il tuo disco è uscito via Trapped Animal, un’etichetta interessante e in crescita: come è nata la vostra collaborazione? Sei felice di lavorare con loro?

Abbiamo iniziato a parlare dopo che ho pubblicato un singolo, “Long Hot Summer” nel 2018, e abbiamo deciso di pubblicare insieme il mio secondo album “Pink Mirror”. È stata una bella collaborazione, sono un team piccolo ma molto impegnato. Come hai detto tu, avevano appena iniziato a lavorare come etichetta quando abbiamo pubblicato “Pink Mirror” e da allora sono cresciuti molto. È bello avere il supporto di un’etichetta che investe nella tua musica.

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle tue canzoni, vecchie o nuove, come colonna sonora di questa intervista?

Sceglierei “Can We Be Strangers”, il primo brano dell’album “Pink Mirror”. Il diavolo che è in me pensa che sia una canzone adatta a fare da colonna sonora a un’intervista.