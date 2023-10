I Green Day si sono esibiti a Las Vegas davanti a 800 fortunati e hanno suonato una nuova canzone intitolata “The American Dream Is Killing Me”, che uscirà ufficialmente come singolo il 24 ottobre, e hanno annunciato sul palco che faranno un tour negli stadi degli Stati Uniti nell’estate del 2024 con The Smashing Pumpkins, Rancid e The Linda Lindas. Allo show erano presenti anche dei volantini per il tour, con la scritta “UK / EU you’re next”. Date, città e informazioni sui biglietti sono ancora da definire, ma la speranza di vedere questo tour micidiale anche in Italia ora ci solletica non poco.

Lo show molto speciale ha visto la band suonare “Dookie” per intero in occasione dell’imminente 30° anniversario, seguito da una selezione di canzoni che abbracciano tutta la carriera, tra cui il debutto dal vivo di “Graffitia” da “Father of All Motherfuckers” del 2020.