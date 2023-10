Kurt Vile pubblicherà “Back to Moon Beach” il 17 novembre via Verve. LEP per modo di dire, visto che dura quasi un’ora ed è una raccolta di canzoni nuove, cover (Wilco, Mitch Miller), rielaborazioni di vecchi brani e altro ancora. Vi compare anche il membro dei Violators, Rob Laakso, scomparso all’inizio dell’anno.

Sono previsti diversi formati, da un EP in vinile di sei canzoni a una versione CD/digitale di nove tracce, fino a un doppio vinile di 10 tracce (in preordine). Il primo singolo estratto è “Another good year for the roses”, co-prodotto da Cate LeBon con la partecipazione della batterista Stella Mozgawa, Chris Cohen e Laakso. Il brano fa riferimento alla classica canzone country “A Good Year for the Roses”, scritta da Jerry Chesnutt e resa iconica da George Jones.

Ecco Kurt che racconta qualcosa in più sulla canzone e sull’EP:

Ciao! Ecco la traccia d’apertura del mio prossimo ep… ok, è più lungo di un ep. Le prime 6 tracce – che sono quelle che stanno su un singolo LP – sono nuove per il mondo, con un piede nel passato non troppo lontano e l’altro con un piccolo dito che punta verso il futuro. Insieme i miei piedi sono come una coppia che attraversa il tempo insieme. Questa canzone è nata a Stinson Beach, in California, nel settembre 2019, per alcuni giorni di registrazione con Rob Laakso, Stella Mozgawa, Chris Cohen, Cate Le Bon (e anche Adam Langellotti, che ha partecipato come una mosca sul muro). Adam e io siamo stati i due supervisori dell’intera impresa: l’abbiamo finita da soli (e con alcuni amici lungo il percorso). Siamo finiti a sovraincidere demoniacamente per settimane di fila all’OKV Central di Philadelphia (il mio studio)… questo è stato nel maggio 2023…tanti momenti magici.

“Back To The Moon” EP Tracklist:

1. Another good year for the roses

2. Touched somethin (caught a virus)

3. Back to Moon Beach

4. Like a wounded bird trying to fly

5. Blues come for some

6. Tom Petty’s gone (but tell him i asked for him)

7. Must Be Santa

8. Passenger side

9. Cool Water (Single Mix)