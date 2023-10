Credit: Press

The Pineapple Thief daranno il via nel 2024 a un grande tour in Europa e nel Regno Unito. Dal 20 febbraio al 16 marzo la band suonerà in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Portogallo e in Polonia.

Questa sarà la prima occasione per vedere The Pineapple Thief dal vivo dopo il tour in Europa e negli Stati Uniti del 2022.

Bruce Soord commenta:

I tour del 2022 sono stati davvero speciali, perché ci hanno permesso di suonare dal vivo dopo una lunga pausa e di entrare nuovamente in contatto con i fan. Ora sembra passata un’eternità da quando lo abbiamo fatto, quindi non vediamo l’ora di incontrare il nostro pubblico!.

La data italiana è prevista all’ Alcatraz di Milano il 7 marzo 2024. Biglietti QUI.