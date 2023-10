A settembre Mitski, via Dead Oceans, ha pubblicato il suo straordinario settimo LP, “The Land Is So Inhospitable And So Are We“.

La musicista giapponese di stanza a NYC ha da poco rilasciato come nuovo singolo “My Love Mine All Mine”, che è entrato in classifca nella TOP 100 di Billboard (piazzandosi al 35° posto).

Giovedì sera Mitski ha suonato questo brano in versione acustica durante una sessione per la nota radio SiriusXMU e qui sotto potete vedere la sua performance.