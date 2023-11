E’ ripreso a Montecosaro nel cuore delle Marche il MountEcho’, la rassegna d’ascolto nata dalla collaborazione tra il Comune di Montecosaro, le associazioni culturali Centofiorini ed Anime di Strada, che si pone come obiettivo quello di investigare il complesso universo della musica, dei suoni, delle sovrapposizioni e delle contaminazioni artistiche, giunta alla sua settima edizione.

Al centro di questa investigazione i linguaggi identitari, creati dalla lingue che sono fulcro collettivo della storia, dell’anima e della stessa identità di un popolo, in cui prendono forma i vari linguaggi, mutevoli e identitari di una comunità, come di ogni singola anima.



In questo percorso, dopo l’appuntamento con Anna B Savage, stella del cantautorato inglese, arriva Aja Monet che ci regalerà un opportunità di confronto con il suo visionario modo di interpretare il senso di comunità in un talk organizzato in collaborazione con “La punta della lingua” poesia festival condotto da Luigi Socci, che ne è direttore artistico. Aja, presenterà poi in anteprima nazionale il suo album di debutto“when the poems do what they do”.

A seguire per quella che ormai sta diventando un’abitudine per questa rassegna, un’altra data unica italiana, porterà sui palchi del piccolo gioiello del Teatro delle Logge a Montecosaro una nabd americana che si è saputa ritagliare una posizione di rilievo nella scena neo-psicadelica mondiale, gli Holy Wave, che presenteranno il nuovo disco “Five of Cups”, in un sapiente viaggio tra linguaggi musicali multi-generazionali.

L’ultima data di questa edizione sarà rappresentata da una band che ha fatto dell’investigazione e della sperimentazione il motore del proprio progetto, i Vanishing Twin che verranno per presentare la loro ultima creazione, in una libera sperimentazione linguistica, in un viaggio che abbraccia i beat di ogni luogo e cultura mondiale, con la curiosità di un viaggiatore, avendo sempre orizzonti nuovi da esplorare, rimanendo poco legati a singole identità.



Dicevamo di Aja Monet, poetessa, attivista e organizzatrice di comunità, nonché elemento di spicco della nuova black culture americana. La serata del 6 novembre si aprirà con un talk con l’autrice alle 19.00, condotto da Luigi Socci direttore artistico del festival di poesia, per poi proseguire con un concerto alle 21.30. Biglietti QUI.



Il terzo appuntamento della rassegna in unica data italiana, vede scendere sul palco del Teatro delle Logge gli Holy Wave: domenica 19 novembre alle 21.30, la band americana che si è saputa ritagliare un importante spazio nel movimento neo-psichedelico mondiale. Biglietti QUI.



Ultimo appuntamento del MountEcho’ edizione 2023 è il concerto dei Vanishing Twin, la band londinese presenterà il suo ultimo e più innovativo album, “Afternoom X” uscito ad ottobre 2023. Il live si terrà sabato 16 dicembre 2023 alle 21.30.