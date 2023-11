Credit: Jeffrey Fowler

Il 2 febbraio 2024 J Mascis pubblicherà il suo quinto album in studio da solista, “What Do We Do Now“, in tutto il mondo su Sub Pop Records e distribuito in Italia da Audioglobe.

Registrato nel suo Bisquiteen studio nel Massachusetts occidentale, “What Do We Do Now” è il primo album da solista di J Mascis con batteria e una parte elettrica, anche se le parti ritmiche sono ancora tutte acustiche.

“What Do We Do Now” vede la partecipazione di musicisti ospiti, tra cui Ken Mauri, originario del Massachusetts occidentale e membro dei B-52s, alle tastiere, e Matthew “Doc” Dunn dell’Ontario alla chitarra elettrica.

Oggi J Mascis condivide anche il video ufficiale del singolo principale di “What Do We Do Now”, “Can’t Believe We’re Here“, che vede la partecipazione di J Mascis e di alcuni suoi amici. Il video è stato montato da Adam Bale della Ballad Pictures.

J Mascis è attualmente in tour con i Dinosaur Jr. per celebrare il 30° anniversario del loro sesto album in studio, “Where You Been”, le cui date saranno annunciate prossimamente.

“What Do We Do Now” è il quinto LP in studio da solista registrato da J Mascis dal 1996. Se tra le uscite di J Mascis si considerano anche gli album dal vivo, le ospitate e i dischi fatti con le sue altre band (Dinosaur Jr., The Fog, Heavy Blanket, Witch, Sweet Apple e così via), beh, parafrasando Lou Reed, “la settimana di J batte il tuo anno“.

Tracklist: