Credit: Alex Lockett

I Bleachers pubblicano oggi “Alma Mater”, secondo brano tratto dall’attesissimo nuovo album “Bleachers”.



Il brano è stato presentato in anteprima da Zane Lowe su Apple Music e vede la partecipazione di Lana Del Rey:

“Alma Mater” segue il primo singolo “Modern Girl“, che Rolling Stone ha definito “la quintessenza dei Bleachers” e che NME ha lodato come “un’eccitante anticipazione della nuova era della band“.



Entrambi i brani saranno contenuti in “Bleachers“, il quarto album in studio della band, che verrà pubblicato venerdì 8 marzo su Dirty Hit e disponibile per il pre-ordine su https://bleachers.ffm.to/b4.



In “Bleachers” il suono della band è ricco di profondità e si presenta in un technicolor luminoso e soul. L’album è il punto di vista del frontman Antonoff sulle bizzarre contraddizioni sensoriali della vita moderna, sulla sua posizione nella cultura e sulle cose a cui tiene. Dal punto di vista sonoro, è triste, gioioso, è musica per guidare in autostrada, per piangere e per ballare ai matrimoni. C’è qualcosa di rassicurante, tangibile e concreto nel suo sentimento: esistere in tempi folli, ma ricordare ciò che conta.



“Bleachers” tracklist:

1. I Am Right On Time

2. Modern Girl

3. Jesus Is Dead

4. Me Before You

5. Alma Mater

6. Tiny Moves

7. Isimo

8. Woke Up Today

9. Self Respect

10. Hey Joe

11. Call Me After Midnight

12. We’re Gonna Know Each Other Forever

13. Ordinary Heaven

14. The Waiter