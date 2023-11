Credit: Press

Seguiamo Morgan Harper-Jones fin dal 2020 attraverso la nostra rubrica “Brand New”.

Dopo un paio di EP, ora la giovane songwriter di Rochdale è pronta per fare il grande passo verso il suo primo album, “Up To The Glass”, in arrivo il prossimo 23 febbraio via PIAS.

“Up To The Glass” è una delicata esplorazione della ricerca di se stessi a vent’anni sullo sfondo dell’amore, dell’accettazione di sé e della perdita. Documentando quei momenti universalmente determinanti della giovane età adulta attraverso il prisma della prospettiva di Morgan, esplora temi profondamente personali come la scomparsa dei nonni, l’ansia di pensare a ogni piccolo errore e il desiderio di un amore destinato a rimanere non corrisposto. Alla fine Morgan ha trovato conforto a queste lotte attraverso la terapia e la liberazione catartica di esprimersi attraverso le canzoni. Il suo dream-pop confessionale evoca influenze che vanno da Maggie Rogers a Harry Styles, da Aldous Harding a St. Vincent, fino a Joni Mitchell e Paul Simon.

L’inglese dice del disco:

Qui c’è l’intero spettro delle emozioni umane e spero che gli ascoltatori si riconoscano e trovino in qualche modo conforto in queste canzoni. Sento di aver finalmente accettato il fatto che va bene sentirsi come si vuole senza scusarsi per questo, finché faccio del mio meglio e non mi comporto come uno stronza sto bene, e questo album è il resoconto di come si è arrivati a questo punto.

Oggi arriva un nuovo singolo, “Joshua”, che potete ascoltare qui sotto.

Morgan spiega:

Mi piace molto la psicologia, cercare di capire gli esseri umani – compreso me stesso! Spesso, mentre scrivo, mi viene fuori una certa melodia o un testo che mi fa venire un gran pianto. E poi, quando ho suonato quelle canzoni ai concerti tante volte, mi è capitato che la gente dicesse ‘Oh, quel verso mi ha davvero colpito’ e io mi sono sempre detto ‘ma che diavolo! Non avresti mai potuto sapere che quel verso aveva colpito anche me. Mi sembra che scrivere canzoni sia come imbottigliare piccoli momenti.

“Up To The Glass” Tracklist:

1. Swimming Upstream

2. Boombox

3. Leaves

4. Alone With You

5. Main Character

6. Forever For Now

7. Lose A Tooth

8. Joshua

9. Little Avalanches

10. 2AD

11. Amelia

12. Easy