Credit: Stefan Schmid

Nell’arco di 20 anni, il polistrumentista e mastermind Omar Rodríguez-López ha pubblicato diversi dischi da solista, oltre ai suoi lavori con The Mars Volta, At The Drive-In, Bosnian Rainbows, De Facto e Antemasque. La sua musica, che si colloca a metà strada tra il jazz, il prog, il latino, l’alternativo, l’elettronica e la musica classica, copre un’impressionante varietà di generi.

Dopo aver pubblicato “The Clouds Hill Tapes Pt I-III” nel 2020 con nuove interpretazioni di brani precedenti, “Is It The Clouds?”, in uscita il 19 gennaio via Clouds Hill Records, è il primo materiale nuovo dopo la serie di uscite del 2016/2017.

Omar Rodríguez-López pubblica anche il suo nuovo singolo, “Your Own Worst Enemy”.

Questo è stato il primo gruppo di canzoni che ho registrato nel 2018 dopo essermi preso una grande pausa dalle registrazioni. Il disco ha molto a che fare con la scomparsa di mia madre, ma non è così brutale come sarebbe stato se l’avessi fatto quando è morta davvero. C’era abbastanza distanza tra me e il momento in cui è successo.

“Is It The Clouds?” sarà disponibile per la prima volta all’interno del cofanetto in vinile “Amor De Frances” (uscita: 4 dicembre 2023). “Your Own Worst Enemy” è il primo singolo pubblicato e farà parte dell’album digitale in uscita il 19 gennaio 2024.

Tracklist:

1. Is It The Clouds?

2. Mere Centimeter

3. Gently Tamed

4. Rat Pain

5. Once A Broken Human

6. Amor Frio

7. Which Came First

8. Your Own Worst Enemy

9. Solving This Again

10. Broken (Reprise)