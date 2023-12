Un altro grande nome della musica internazionale si aggiunge al ricco cartellone degli I-Days Milano 2024: martedì 4 giugno sarà infatti Lana Del Rey a conquistare il palco dell’Ippodromo Snai di Milano con un concerto attesissimo dai fan amanti dello stile unico della cantautrice di New York.

L’iconica Lana la prossima estate sarà impegnata in una serie di concerti sui più importanti palchi d’Europa che la vedranno protagonista in Italia nell’appuntamento più importante dell’estate milanese per quello che si preannuncia come un vero e proprio evento di musica, moda e costume.

Un live dalla forza iconografica e cinematografica in cui brani intensi e intimi si alternano a momenti esplosivi in un connubio che dona ancora più potenza alla sua scrittura e alla sua performance.

Non mancheranno certamente canzoni come “Born to Die”, “Ultraviolence”, “Summertime Sadness” e “Videogames” che in quasi dieci anni di carriera hanno portato la cantante nell’olimpo della musica mondiale, oltre a canzoni come “A&W” e “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd“.

La conferma di Lana Del Rey accresce ulteriormente una lineup up di cui nelle settimane scorse sono stati già annunciati i QOTSA e i Royal Blood (6 luglio), i Metallica (29 maggio), i Green Day e Nothing But Thieves (16 giugno), i co-headliner Avril Lavigne e Sum 41 (9 luglio) e Tedua (29 giugno), il primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo il successo del suo tour nei palasport.

Biglietti in prevendita sull’ app Idays e My Live Nation.

Prevendita generale dalle ore 11 di mercoledì 13 dicembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.