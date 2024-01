Credit: Press

E’ passato appena un anno e mezzo dall’uscita di “The Town That Cursed Your Name“, ma ora The Reds, Pinks & Purples è pronto per ritornare con il suo quinto LP, “Unwishing Well“, in uscita il prossimo 12 aprile via Tough Love Records.

Il cinema delle scene, raccontato dal cuore e dallo spirito del narratore onnisciente, risplende nell’impressionante opera del titano canonico di Glenn Donaldson, The Reds, Pinks & Purples. Le storie storiche ed esoteriche di ogni underdog non servito vengono immortalate in dischi e in struggenti paeans che evocano le epoche e gli underachievers che sono diventati sinonimo dei rispettivi micromovimenti localizzati. Donaldson incanala quello spirito psichico e quella saggezza guadagnata dal viaggio per fornire opere rock dell’era contemporanea che elogiano storie di ascese e cadute infinitamente influenti. Cristallizzando i tragici regni autocelebrativi di fortunati fallimenti, falsi eroi, divinità della stampa musicale dall’inganno illimitato, divinità del tuffo in casa e umanità in preda a tutte le sue romantiche meraviglie e sventure – l’ultima sortita del sensazionale e dello spettacolare prende di mira i fili della speranza e di un abbandono senza freni nell’intimità e nelle dualità dell’idolatria e dell’isolamento con “Unwishing Well”.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Your Worst Song Is Your Greates Hit”, che potete ascoltare qui sotto.

“Unwishing Well” Tracklist:

1. What’s Going On With Ordinary People

2. Learning To Love A Band

3. Unwishing WellFaith In Daydreaming Youth

4. Your Worst Song Is Your Greatest hit

5. Dead Stars In Your Eyes

6. Nothing Between The Lines At All

7. Public Art

8. We Only Hear The Bad Things People Say

9. Goodbye Bobby