Credit: Stephanie Pia

Dopo aver rilasciato un nuovo singolo, “My Golden Years“, all’inizio dell’anno, ora i Lemon Twigs annunciano il loro quinto LP, “A Dream Is All We Know“, in arrivo il prossimo 3 maggio via Captured Tracks a distanza di un anno dal precedente, “Everything Harmony”.

Con “A Dream Is All We Know” i fratelli Michael e Brian D’addario (24 e 26 anni) esplorano arrangiamenti in levare e scintillanti che vivono in uno spazio immaginario che chiamano Mersey Beach: il ponte sonoro tra Liverpool e Laurel Canyon.

Lasciandosi alle spalle gli arrangiamenti a base di corde di nylon di “Everything Harmony”, “A Dream Is All We Know” rivisita alcuni degli stili che i fratelli hanno introdotto per la prima volta in “Do Hollywood”, abbinando la teatralità del canzoniere di Lennon–McCartney a narrazioni contemporanee, esplosivi riff di chitarra elettrica, nonché alle armonie solari e alle ingegnose tecniche di registrazione della famiglia Wilson.

Con quasi un decennio di canzoni all’attivo, “A Dream Is All We Know” dimostra chiaramente la crescita dei fratelli D’Addario da adolescenti con gli occhi da cerbiatto e desiderosi di fare musica che ricordasse i loro eroi, a giovani uomini con un’acuta attenzione ai dettagli e doti da polistrumentisti. La band ha condiviso i palchi con Phoenix, Bleachers, Arctic Monkeys e il loro eroe musicale Todd Rungren, ha raccolto gli elogi di Elton John, The Zombies, Gerard Way, Iggy Pop e si è trasformata in cantautori e arrangiatori visionari la cui opera è essa stessa fonte di ispirazione per altri artisti.

Registrato interamente con apparecchiature d’epoca e mixato e masterizzato dagli stessi Brian e Michael, “A Dream Is All We Know” mostra i Lemon Twigs suonare con un ritrovato senso di intuizione dopo anni passati a perfezionare il loro mestiere.

Oggi intanto arriva anche un altro estratto, “They Don’t Know How To Fall In Place”, di cui potete vedere il video (diretto da Amber Navarro) qui sotto.

“A Dream Is All We Know” Tracklist:

1. My Golden Years

2. They Don’t Know How To Fall In Place

3. Church Bells

4. A Dream Is All I Know

5. Sweet Vibration

6. In The Eyes Of The Girl

7. If You And I Are Not Wise

8. How Can I Love Her More

9. Ember Days

10. Peppermint Roses

11. I Should’ve Known Right From The Start

12. Rock On (Over And Over)