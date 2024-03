Credit: Ian Allen

Nick Cave & The Bad Seeds tornano con il nuovo album “Wild God“. Il 18esimo album in studio uscirà il 30 agosto, il primo singolo è la title track “Wild God”, disponibile ora e che puoi ascoltare sotto.

Nick Cave ha dichiarato:

Spero che l’album abbia sugli ascoltatori l’effetto che ha avuto su di me. Esplode dall’altoparlante e io ne vengo travolto. È un disco complicato, ma anche profondamente e gioiosamente contagioso. Non c’è mai un piano generale quando facciamo un disco. I dischi riflettono piuttosto lo stato emotivo degli autori e dei musicisti che li hanno suonati. Ascoltando questo, non so, sembra che siamo felici.

Attraverso dieci brani, la band balla tra convenzione e sperimentazione, con svolte e deviazioni che esaltano la ricchezza di immagini e emozioni delle narrazioni di Cave. Questo rappresenta il suono di un gruppo che si sente incoraggiato dalla riconnessione e dal prendere il volo. Anche se ci sono momenti che delicatamente accarezzano il passato dei Bad Seeds, questi sono fugaci e servono solo a sottolineare l’incessante e irrequieto progredire della band.



Prodotto da Cave e Warren Ellis e mixato da David Fridmann, Cave ha iniziato a scrivere l’album il giorno di Capodanno del 2023. Durante le sessioni al Miraval in Provenza e al Soundtree di Londra, i Bad Seeds hanno aggiunto la loro alchimia unica, con la partecipazione aggiuntiva di Colin Greenwood (basso) e Luis Almau (chitarra classica, chitarra acustica).



“Wild God” sarà pubblicato da Bad Seed in collaborazione con Play It Again Sam in streaming, CD e vinile in edizione limitata e standard.

“Wild God” tracklist:

1. Song of the Lake

2. Wild God

3. Frogs

4. Joy

5. Final Rescue Attempt

6. Conversion

7. Cinnamon Horses

8. Long Dark Night

9. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

10. As the Waters Cover the Sea