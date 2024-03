Credit: Robert Perry

Poche settimane fa i Camera Obscura avevano annunciato i dettagli del loro sesto LP, “Look To The East, Look To The West”: il disco segna il loro ritorno alla Merge Records ,che nel 2006 aveva pubblicato “Let’s Get Out Of This Country”)

Questo loro nuovo è full-length, il primo in undici anni (il precedente, “Desire Lines“, era uscito a giugno 2013), è stato prodotto da Jari Haapalainen, con cui la band scozzese aveva più volte collaborato in passato.

Un comunicato stampa afferma che l’album vede il gruppo di Glasgow tornare “alle origini”, senza arrangiamenti di archi o fiati.

Dopo “Big Love”, rilasciato a fine gennaio, ecco un nuovo singolo, “We’re Going To Make It In A Man’s World”, scritto dalla frontwoman Tracyanne Cambpell insieme alla nuova tastierista Donna Maciocia per il film del 2021 “Icarus (After Amelia)” della regista Margaret Salmon.

Spiega la Campbell: