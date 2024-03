Credit: Press

I Placebo torneranno in Italia durante l’estate.

La band londinese presenterà ai suoi fan italiani il suo ottavo album, “Never Let Me Go“, uscito nel marzo del 2022 via So Recordings.

Tre date per la formazione guidata da Brian Molko, previste per lunedì 1 al Rugbysound di Legnano (MI), per lunedì 8 all’Ippodromo Delle Capannelle (all’interno del Rock In Roma) e per martedì 9 luglio al Parco San Valentino di Pordenone all’interno del Pordenone Blues Festival.

I biglietti dei concerti costano 52,17 € + d.p. (MI), 45 € + d.p. (Roma) e 60 € + d.p. (PN) e sono già disponibili su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.