Credit: Laura Tepfer

Lorde ha realizzato una nuova di “Take Me To The River” per il prossimo album tributo ai “Talking Heads Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense”.

Il brano in origine fu scritto da Al Green nel 1974 che lo pubblicò all’interno del disco “Al Green Explores Your Mind”. I Talking Heads a loro volta eseguirono una cover del pezzo nel disco “More Songs About Buildings and Food” (1978) suonandola poi dal vivo nel film concerto “Stop Making Sense” (1984).

Ascolta la cover di Lorde:

“Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense” è il disco tributo che celebra i 40 anni e la riedizione dell’iconico film-concerto dei Talking Heads “Stop Making Sense”, diretto nel 1984 da Jonathan Demme.

Al disco hanno partecipato tra gli altri Paramore, The Cavemen, Girl In Red, The National, Toro Y Moi, Kevin Abstract e molti altri.